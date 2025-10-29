  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Не хочу, чтобы Кармело возвращался в команду». Фил Джексон назвал конфликт с Энтони одной из главных причин своего неудачного периода в «Никс»
«Не хочу, чтобы Кармело возвращался в команду». Фил Джексон назвал конфликт с Энтони одной из главных причин своего неудачного периода в «Никс»

По словам Фила Джексона, конфликт с Кармело стал одной из причин неудач в «Никс».

В своей новой книге Masters of the Game, выход которой запланирован на 4 ноября, Джексон подробно рассказывает о непростых отношениях с Энтони и о разговоре с владельцем клуба Джеймсом Доланом перед «взаимным решением расстаться» в 2017 году.

«Долан спросил меня: «Тебя что, выживут из города медиа?» Я ответил: «Я знаю, что представляют из себя медиа, они на меня не влияют». Но Долан считал, что это слишком. Он сказал: «Я не хочу, чтобы ты через это проходи. Я знаю, каково иметь дело с этими людьми». Тогда я ответил: «К сожалению, мои отношения с Кармело испорчены, и если он останется здесь, вероятно, лучше будет уйти мне», – приводит цитату из книги New York Post.

Джексон и Энтони постоянно конфликтовали – главным образом из-за игрового стиля. Джексон настаивал на «треугольном нападении» и движении мяча, тогда как Энтони этого не принимал.

«Джефф Хорнасек [Главный тренер «Никс» на тот момент] сказал, что Кармело просто хотел мяч», – отметил Джексон.

Ситуацию усложняло наличие у Энтони права вето на любые обмены.

«У меня была встреча с Доланом, и я сказал: «Не хочу, чтобы Кармело возвращался в команду; мы должны найти способ обменять его. Давайте встретимся с [агентом Энтони] Леоном Роузом и объясним, что мы не выиграем чемпионат. Кармело хочет титул, он заслуживает играть в команде с такими шансами. Он – будущий член Зала славы», – цитирует из книги New York Post.

В сентябре 2017 года, спустя менее трех месяцев после ухода Джексона из «Нью-Йорка», Энтони все же отказался от пункта о запрете обмена и перешел в «Оклахому».

