Джейлен Браун о 2 очках в 4-й четверти матча с «Орландо»: «Судьи дали понять свою позицию. Я буду держать рот на замке»

Браун о 2 очках в 4-й четверти матча с «Орландо»: Судьи дали понять свою позицию.

Форвард «Бостона» Джейлен Браун указал на работу арбитров, отвечая на вопрос о том, почему в четвертой четверти проигранного матча с «Орландо» (110:123) ему удалось набрать только 2 очка.

«Думаю, в четвертой четверти судьи дали понять свою позицию. Я буду держать рот на замке», – сказал лидер «Селтикс».

Во встрече с «Мэджик» форвард записал на свой счет 32 очка (15 из 28 с игры), 9 подборов и 3 передачи.

Ранее Браун уже высказывал недовольство судьями , заявив, что они пропустили нарушение правил в концовке матча с «Ютой».