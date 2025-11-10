Видео
Джордан Уолш исполнил ключевой 3-очковый в матче с «Орландо»

Джордан Уолш закрепил победу «Бостона» попаданием в клатче.

Легкий форвард «Бостона» Джордан Уолш исполнил один из главных бросков в своей карьере.

21-летний баскетболист стал автором ключевого дальнего попадания на последних секундах матча с «Орландо» (111:107). 

На счету проводящего третий сезон в НБА игрока 6 очков, 6 подборов, 4 передачи и 2 перехвата при 2/3 с игры со скамейки.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
