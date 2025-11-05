Десмонд Бэйн повалил Оньеку Оконгву на паркет, бросил в него мяч и был удален в матче с «Хоукс»

Десмонд Бэйн получил неспортивный и технический фолы подряд.

Защитник «Орландо» Десмонд Бэйн схватил центрового «Хоукс» Оньеку Оконгву за локоть под кольцом, бросил его на паркет и швырнул мяч вдогонку.

Инцидент произошел в 3-й четверти матча, после пересмотра арбитры присудили Бэйну неспортивный фол первой степени за захват и технический фол за бросок мяча. Защитник был удален с площадки.

Бэйн закончил с 9 очками (2 из 6 с игры), 3 подборами и 2 передачами за 23 минуты. «Мэджик» уступили – 112:127.