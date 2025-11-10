Маркус Сассер пропустит еще как минимум 4 недели из-за проблем с бедром
Маркус Сассер пока не готов к дебюту в сезоне из-за травмы.
Разыгрывающий «Пистонс» Маркус Сассер восстанавливается от травмы бедра и пропустит еще как минимум 4 недели.
25-летний Сассер пока не провел ни одного матча в новом сезоне НБА. В 57 встречах минувшей регулярки он набирал 6,6 очка и 2,3 передачи в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: RealGM
