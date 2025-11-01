Д’Анджело Расселла беспокоит ушиб левого колена, участие в матче с «Детройтом» под вопросом

«Даллас» может лишиться разыгрывающего во встрече с «Пистонс».

Д’Анджело Расселл провел менее 20 минут в последнем матче команды против «Пэйсерс». Защитника и медиков «Мэверикс» беспокоет ушиб его левого колена.

Статус игрока на матч против «Детройта» – «под вопросом».

Увеличились шансы на выход на площадку центрового Дэниэла Гэффорда.

Энтони Дэвис пока не готов играть, как и центровой Дерек Лайвли, который пропустит уже 3-й матч из-за растяжения связок колена.