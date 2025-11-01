Д’Анджело Расселла беспокоит ушиб левого колена, участие в матче с «Детройтом» под вопросом
«Даллас» может лишиться разыгрывающего во встрече с «Пистонс».
Д’Анджело Расселл провел менее 20 минут в последнем матче команды против «Пэйсерс». Защитника и медиков «Мэверикс» беспокоет ушиб его левого колена.
Статус игрока на матч против «Детройта» – «под вопросом».
Увеличились шансы на выход на площадку центрового Дэниэла Гэффорда.
Энтони Дэвис пока не готов играть, как и центровой Дерек Лайвли, который пропустит уже 3-й матч из-за растяжения связок колена.
