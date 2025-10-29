  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Детройт» активировал опции в контрактах Осара Томпсона, Рона Холланда и Маркуса Сассера на сезон-2026/27
0

«Детройт» активировал опции в контрактах Осара Томпсона, Рона Холланда и Маркуса Сассера на сезон-2026/27

«Пистонс» закрепили молодое ядро команды.

Клуб воспользовался опциями команды на сезон-2026/27 в договорах Осара Томпсона, Рона Холланда и Маркуса Сассера.

22-летний Томпсона, выбранный под 5-м номером на драфте 2023 года, в прошлом сезоне набирал в среднем 10,1 очка, 5,1 подбора и 2,4 передачи за 22 минуты на площадке.

Маркус Сассер – 25-летний разыгрывающий, выбранный под 25-м номером на драфте 2023 года. В прошлом сезоне баскетболист в среднем набирал 6,6 очка, 1,2 подбора и 2,3 передачи за 14 минут на паркете.

20-летний Холланд, был выбран под 5-м номером на драфте 2024 года. В сезоне-2024/25 он набирал в среднем 6,4 очка, 2,7 подбора и 1 передачу за 16 минут игрового времени.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Piston Powered
logoДетройт
logoМаркус Сассер
logoОсар Томпсон
logoРон Холланд
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Малик Бизли: «Репутация разрушена, и не представляю уровня угроз, если проведу еще хоть одну плохую игру в карьере»
сегодня, 08:18
Волосы Джейлена Брауна оставили черный след на майке Рона Холланда
27 октября, 11:42Видео
Джейлен Дюрен был удален за удар Амена Томпсона
25 октября, 05:19Видео
Главные новости
«Игра эволюционировала с моих времен». Шакил О’Нил признал, что Яннис Адетокумбо лучше него
15 минут назад
Единая лига ВТБ. «Зенит» принимает «Бетсити Парму», ЦСКА играет с «Уралмашем»
34 минуты назадLive
Даг Кристи об игре «Сакраменто»: «Вполне могли бы идти с результатом 4-0, но мы еще не доросли»
36 минут назад
Игроки «Филадельфии» отомстили фанату «Вашингтона» после выездной победы в овертайме
43 минуты назадВидео
Айзейя Хартенштайн о зрелости Эджея Митчелла: «Это то преимущество, когда ты драфтуешь игрока постарше»
сегодня, 16:26
«Не хочу, чтобы Кармело возвращался в команду». Фил Джексон назвал конфликт с Энтони одной из главных причин своего неудачного периода в «Никс»
сегодня, 16:10
Терри Розиру и Чонси Биллапсу приостановили выплату зарплаты на время расследования ФБР
сегодня, 15:50
Владимир Дячок о ситуации с Касаткиным: «Уверен, что все разрешится в лучшую сторону. С первого дня МИД РФ занимается этой проблемой»
сегодня, 15:29
Зайон Уильямсон о травме стопы, полученной в матче со «Сперс»: «Ничего такого, что могло бы вывести меня из строя надолго»
сегодня, 14:51
Данк Янниса Адетокумбо и блок-шот Адема Боны в овертайме стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 14:35Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Миленко Богичевич: «Единственный положительный момент – сегодня смогли увидеть, как нам нельзя играть в оставшейся части сезона»
6 минут назад
Еврокубок. «Бешикташ» играет с «Бурком», «Манреса» встретится с «Бахчешехиром» и другие матчи
сегодня, 16:13Live
Форвард «Самары» Данила Походяев пропустит еще около месяца из-за травмы голеностопа
сегодня, 09:11
Евролига. «Жальгирис» крупно обыграл «Виртус», «Валенсия» победила «Фенербахче» и другие результаты
вчера, 21:59
Еврокубок. «Паниониос» проиграл «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» разгромил «Арис»
вчера, 21:11
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» обыграл «Лимож», одержав первую победу в сезоне
вчера, 20:47
Йовица Арсич после матча с «Пари НН»: «Мы наконец-то одержали первую победу в сезоне»
вчера, 19:20
Единая лига ВТБ. «Енисей» уверенно разобрался с «Пари НН» и одержал первую победу в сезоне
вчера, 17:53
Евролига оштрафовала Эргина Атамана на 8000 евро
вчера, 15:30
Джаред Батлер допущен к играм и дебютирует за «Црвену Звезду» в матче с «Маккаби»
вчера, 15:15Фото