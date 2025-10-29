«Детройт» активировал опции в контрактах Осара Томпсона, Рона Холланда и Маркуса Сассера на сезон-2026/27

«Пистонс» закрепили молодое ядро команды.

Клуб воспользовался опциями команды на сезон-2026/27 в договорах Осара Томпсона , Рона Холланда и Маркуса Сассера.

22-летний Томпсона, выбранный под 5-м номером на драфте 2023 года, в прошлом сезоне набирал в среднем 10,1 очка, 5,1 подбора и 2,4 передачи за 22 минуты на площадке.

Маркус Сассер – 25-летний разыгрывающий, выбранный под 25-м номером на драфте 2023 года. В прошлом сезоне баскетболист в среднем набирал 6,6 очка, 1,2 подбора и 2,3 передачи за 14 минут на паркете.

20-летний Холланд, был выбран под 5-м номером на драфте 2024 года. В сезоне-2024/25 он набирал в среднем 6,4 очка, 2,7 подбора и 1 передачу за 16 минут игрового времени.