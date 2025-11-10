0

Джейлен Грин пропустит от 4 до 6 недель с повреждением мышцы задней поверхности бедра

Джейлен Грин выбыл на длительный срок из-за травмы.

Защитник «Финикса» Джейлен Грин снова получил травму мышцы задней поверхности бедра и пропустит от 4 до 6 недель.

Грин травмировался в первой четверти недавней игры против «Клипперс» при проходе к кольцу за 40 секунд до завершения 12-минутки. Он резко остановился и прихрамывал до конца владения.

23-летний баскетболист уже имел проблемы с задней поверхностью бедра еще до начала сезона: впервые он травмировался во время тренировочного лагеря, а затем усугубил повреждение, когда команда была в Китае в рамках предсезонной подготовки. Он пропустил первые восемь игр «Санз», прежде чем дебютировать за «Финикс» в четверг.

«Санз» приобрели Грина из «Хьюстона» в рамках сделки, по которой Кевин Дюрэнт отправился в «Рокетс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
травмы
logoФиникс
logoНБА
logoДжейлен Грин
