Тим Макмэн: «С очень высокой вероятностью Нико Харрисона уволят уже в середине сезона»

Инсайдер ESPN заявил, что Нико Харрисон находится на грани увольнения.

По мнению инсайдера ESPN Тима Макмэна, в «Далласе » накопилось множество системных проблем, и положение генерального менеджера Нико Харрисона стало критическим.

«В «Маверикс» сейчас просто ничего не работает. И на данном этапе я уверен: вопрос не в том, уволят ли Харрисона, а в том, когда это случится. И с очень высокой вероятностью это произойдет уже в середине сезона. Конечно, всегда есть шанс, что команда выправится, и его положение станет менее шатким. Но каждый раз, когда кажется, что они достигли дна, они находят способ копнуть еще глубже.

Они же знали, что Кайри Ирвинг пропустит первую половину сезона! И каким было их большое летнее приобретение? Они взяли Д’Анджело Расселла, чтобы временно заменить его. И после этого мы удивляемся, почему в ростере такая огромная дыра с точки зрения плеймейкинга и ведения атаки? Да ладно! Эта стратегия провалилась.

После сделки с Лукой Дончичем Патрик Дюмон сказал свою знаменитую фразу: «Мы верим в Нико». Что ж, я вам говорю – на данный момент это доверие полностью испарилось.

Энтони Дэвис хотел сыграть в субботу с «Вашингтоном», он целенаправленно к этому шел. Но внутри клуба возникли разногласия о том, стоит ли ему выходить. Высказывалось много мнений, и в итоге его решили придержать. Мы посмотрим, сыграет ли он в понедельник против «Бакс» – он снова «под вопросом».

И знаете, одно из мнений, прозвучавших в этой дискуссии, и я не знаю, было ли это вето или просто весомое слово, но свою позицию высказал сам Патрик Дюмон. Так что он перешел от слепой веры в Нико к тому, чтобы лично вникать в вопрос, когда звездному игроку возвращаться после травмы», – сказал Макмэн в подкасте The Hoop Collective.