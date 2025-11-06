Джейлен Грин должен дебютировать за «Финикс» в матче с «Клипперс»
Защитник Джейлен Грин оказался в «Финиксе» этим летом в результате обмена Кевина Дюрэнта, но пока не выходил на площадку из-за травмы задней поверхности правого бедра.
Ожидается, что Грин дебютирует за свою новую команду в игре с «Клипперс».
В прошлом чемпионате он набирал 21 очко, 4,6 подбора и 3,4 передачи в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
