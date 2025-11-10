Дарио Гергя официально стал новым главным тренером сборной Боснии и Герцеговины

Сборная Боснии и Герцеговины официально назначила нового главного тренера.

Баскетбольная федерация Боснии и Герцеговины официально подтвердила назначение Дарио Герги новым главным тренером национальной команды. Решение, которое обсуждалось в последнее время, было опубликовано на официальном сайте федерации.

Дарио Гергя – бельгийский специалист хорватского происхождения построил свою репутацию в Бельгии, где работал с «Льежем» (2009–2011), а затем на протяжении 14 лет возглавлял «Остенде». Примечательно, что с «Остенде» он выигрывал чемпионат страны каждый сезон. Этим летом 50-летний специалист покинул Бельгию и возглавил французский «Лимож ».

Сборная Боснии и Герцеговины искала нового тренера после того, как Адис Бечирагич, приведший команду к историческому достижению на прошлом Евробаскете (выход в 1/8 финала), покинул свой пост.

Первые матчи под руководством Дарио Герги сборная Боснии и Герцеговины проведет уже в конце ноября в квалификации чемпионата мира 2027 года, где сыграет с Турцией и Сербией.