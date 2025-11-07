Джейлен Грин о дебюте за «Финикс»: «Был так взволнован, что не смог нормально поспать»

Джейлен Грин с нетерпением ждал возвращения на площадку.

Защитник «Финикса » Джейлен Грин описал свои эмоции после первого матча в сезоне и дебютной игры за команду.

«Как же здорово было вернуться. Я всем в команде говорил: «Я даже не смог нормально поспать». Был так взволнован и с нетерпением ждал возвращения на паркет. Было проделано много тяжелой работы, респект тренерскому штабу и всем, кто работал со мной. Я счастлив быть на площадке.

Я невероятно рад и благодарен за возвращение. Оказаться в Финиксе – это тоже большая удача. Отличная культура. Здесь любят баскетбол», – добавил Грин.

Защитник, пополнивший состав «Санс» в результате сделки с участием Кевина Дюрэнта, пропустил первые 8 игр сезона из-за растяжения задней поверхности бедра.

В матче с «Клипперс » Грин записал на свой счет 29 очков и установил рекорд клуба по количеству точных трехочковых бросков в дебютной игре, реализовав 6, а также стал вторым в истории организации по набранным очкам в матче-дебюте (на 1-м месте Чарльз Баркли с 37 очками).