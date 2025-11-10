Евролига запретила «Монако» регистрировать новых игроков

«Монако» запретили регистрировать новых игроков в Евролиге.

Евролига объявила о дисциплинарных санкциях в отношении «Монако » за нарушение финансовых регламентов соревнования. Финалисту прошлого сезона Евролиги временно запрещено регистрировать новых игроков и тренеров до вынесения окончательного решения.

Согласно официальному пресс-релизу, независимая комиссия по финансовому контролю передала на рассмотрение финансовой палате дело против «Монако». Клуб обвиняется в нарушении статей 32.a), 32.c) и 32.d) Дисциплинарного кодекса Евролиги, которые касаются просроченных задолженностей, непредоставления необходимой документации и недостаточного сотрудничества.

До вынесения окончательного решения финансовая палата наложила временную меру, запрещающую клубу регистрировать новых игроков и тренеров. Этот запрет вступает в силу немедленно.

В текущем сезоне Евролиги «Монако » идет с результатом 6-3, расположившись на 5-м месте в таблице.