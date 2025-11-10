1

Евролига запретила «Монако» регистрировать новых игроков

«Монако» запретили регистрировать новых игроков в Евролиге.

Евролига объявила о дисциплинарных санкциях в отношении «Монако» за нарушение финансовых регламентов соревнования. Финалисту прошлого сезона Евролиги временно запрещено регистрировать новых игроков и тренеров до вынесения окончательного решения.

Согласно официальному пресс-релизу, независимая комиссия по финансовому контролю передала на рассмотрение финансовой палате дело против «Монако». Клуб обвиняется в нарушении статей 32.a), 32.c) и 32.d) Дисциплинарного кодекса Евролиги, которые касаются просроченных задолженностей, непредоставления необходимой документации и недостаточного сотрудничества.

До вынесения окончательного решения финансовая палата наложила временную меру, запрещающую клубу регистрировать новых игроков и тренеров. Этот запрет вступает в силу немедленно.

В текущем сезоне Евролиги «Монако» идет с результатом 6-3, расположившись на 5-м месте в таблице.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Евролиги
logoМонако
logoЕвролига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Франции. «Монако» победил «Сен-Кантен», «Париж» разгромил «Лимож»
вчера, 20:22
Защитник «Монако» Майк Джеймс – MVP 9-го тура Евролиги
8 ноября, 13:01Фото
Евролига. 36 очков Дуэйна Бэйкона не спасли «Дубай» от поражения «Хапоэлю», «Фенербахче» уверенно обыграл «Виллербан» и другие результаты
6 ноября, 20:59
Главные новости
НБА. «Сан-Антонио» встретится с «Чикаго», «Даллас» примет «Милуоки» и другие матчи
10 минут назад
Рик Карлайл: «Ти Джей Макконнелл уже близок к возвращению»
21 минуту назад
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» и «Денвер» сохраняют лидерство, «Детройт» поднялся в Топ-10
44 минуты назад
Журналист Джон Крочински: «Если к концу декабря «Миннесота» все еще будет буксовать, клуб может всерьез рассмотреть вариант с Морэнтом»
сегодня, 16:07
Тим Макмэн: «С очень высокой вероятностью Нико Харрисона уволят уже в середине сезона»
сегодня, 15:20
Кевин Дюрэнт о победе над «Милуоки»: «В этом красота баскетбола – каждый игрок «Рокетс» внес вклад и ощутил себя частью победы»
сегодня, 13:42
Агент Джейка Ларэвиа: «Я вообще-то думал, что Джейк в итоге окажется в другой команде, но скрупулезность Редика во время нашего разговора была беспрецедентной»
сегодня, 12:07
Иффе Лундберг присоединился к «Маккаби Тель-Авив»
сегодня, 11:18Фото
Путбэк-данк Донте Дивинченцо и постер-данк Кейда Каннингема через Андре Драммонда стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 11:02Видео
Елена Баранова станет главным тренером юниорской женской сборной России
сегодня, 10:51
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Илирия» принимает «Спартак Суботица»
8 минут назадLive
Скотти Уилбекин пропустит от двух до трех недель из-за проблем с коленом
сегодня, 15:43
Данк Самсона Руженцева и аллей-уп Трента Фрэйзера на Андрея Мартюка – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 14:52Видео
Дарио Гергя официально стал новым главным тренером сборной Боснии и Герцеговины
сегодня, 14:27
Хавьер Паскуаль на переговорах с «Барселоной» запросил усиление состава двумя игроками (Маттео Андреани)
сегодня, 14:10
Миллер, Тримбл, Далтон, Тасич и Попов – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:52Фото
Пи Джей Дозьер выбыл на срок от четырех до шести недель
сегодня, 13:14
Руди Гобер обошел Мозеса Мэлоуна по количеству блок-шотов за карьеру
сегодня, 11:40
Адриатическая лига. «Дубай» победил «Студентски центар», «Цедевита Олимпия» разгромила «Вену»
вчера, 20:47
ACB. «Ховентуд» уступил «Реалу», «Бильбао» уверенно обыграл «Сарагосу» и другие результаты
вчера, 20:25