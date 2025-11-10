Скотти Уилбекин пропустит от двух до трех недель из-за проблем с коленом

У защитника «Фенербахче» Скотти Уилбекина вновь проблемы с правым коленом. Согласно официальному заявлению клуба, у 32-летнего разыгрывающего возникло воспаление, и он выбыл на неопределенный срок.

Напомним, Уилбекин получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в предсезонной игре против «Олимпиакоса» в 2024 году, из-за чего отсутствовал на площадке весь последующий сезон.

Игрок вернулся в строй в середине октября этого года, успел провести несколько матчей и уже выглядел на паркете вполне уверенно, однако теперь его вновь вывела из строя прежняя проблема.

Несмотря на то, что клуб не указал точные сроки восстановления, по данным журналиста Eurohoops Turkiye Бугры Узара, ожидается, что Уилбекин сможет вернуться на паркет через две-три недели.

В текущем сезоне Уилбекин провел за «Фенербахче » пять матчей в Евролиге, набирая в среднем 9,2 очка и отдавая 1,2 передачи за 17 минут на паркете.