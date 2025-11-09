Джейлен Грин снова повредил заднюю поверхность бедра и не смог доиграть матч против «Клипперс»

Джейлен Грин снова повредил заднюю поверхность бедра.

Защитник «Финикса » Джейлен Грин , по всей видимости, вновь повредил заднюю поверхность правого бедра в первой четверти игры против «Клипперс».

Грин получил травму при проходе к кольцу за 40 секунд до конца первой 12-минутки. Он резко остановился и прихрамывал до конца владения. Позже было объявлено, что он не вернется в игру. Перед уходом с площадки Грин набрал 2 очка за 7 минут на паркете.

23-летний защитник уже имел проблемы с задней поверхностью бедра еще до начала сезона: впервые он травмировался во время тренировочного лагеря, а затем усугубил повреждение, когда команда была в Китае в рамках предсезонной подготовки. Он пропустил первые восемь игр «Санс», прежде чем дебютировать за «Финикс» в четверг в победной игре против «Клипперс».

«Санс» приобрели Грина из «Хьюстона» в рамках сделки, по которой Кевин Дюрэнт отправился в «Рокетс».