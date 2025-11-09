0

Джейлен Грин снова повредил заднюю поверхность бедра и не смог доиграть матч против «Клипперс»

Джейлен Грин снова повредил заднюю поверхность бедра.

Защитник «Финикса» Джейлен Грин, по всей видимости, вновь повредил заднюю поверхность правого бедра в первой четверти игры против «Клипперс».

Грин получил травму при проходе к кольцу за 40 секунд до конца первой 12-минутки. Он резко остановился и прихрамывал до конца владения. Позже было объявлено, что он не вернется в игру. Перед уходом с площадки Грин набрал 2 очка за 7 минут на паркете.

23-летний защитник уже имел проблемы с задней поверхностью бедра еще до начала сезона: впервые он травмировался во время тренировочного лагеря, а затем усугубил повреждение, когда команда была в Китае в рамках предсезонной подготовки. Он пропустил первые восемь игр «Санс», прежде чем дебютировать за «Финикс» в четверг в победной игре против «Клипперс».

«Санс» приобрели Грина из «Хьюстона» в рамках сделки, по которой Кевин Дюрэнт отправился в «Рокетс».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoФиникс
травмы
logoДжейлен Грин
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Брэдли Бил заявил, что «Финикс» не давал ему быть «тем самым парнем»: «Когда два тренера хотят, чтобы ты ставил заслоны, то ты уже не Брэд Бил»
вчера, 05:04
Джейлен Грин о дебюте за «Финикс»: «Был так взволнован, что не смог нормально поспать»
7 ноября, 07:39
Джейлен Грин набрал 29 очков за 23 минуты в дебютном матче за «Финикс»
7 ноября, 05:20Видео
Главные новости
Девину Букеру не хватило одной передачи до первого в карьере трипл-дабла в регулярном чемпионате
11 минут назад
Де’Аарон Фокс о 15 очках за 3 минуты в дебютном матче: «Ну, я все-таки умею играть в баскетбол»
19 минут назад
Джейлен Браун о 2 очках в 4-й четверти матча с «Орландо»: «Судьи дали понять свою позицию. Я буду держать рот на замке»
20 минут назад
НБА. «Атланта» разгромила «Лейкерс», несмотря на 22 очка и 11 передач Дончича; трипл-дабл Николы Йокича (32+14+14) помог «Денверу» обыграть «Индиану» и другие результаты
17 минут назад
Бывший тренер НБА и женской НБА Ричи Адубато умер в возрасте 87 лет
28 минут назад
Энтони Эдвардс о Кубке НБА: «До сих пор не пойму, как там все устроено»
35 минут назад
Роналду подколол Леброна во время интервью: «У меня больше волос»
47 минут назад
Деандре Эйтон после проигрыша «Атланте»: «Сегодня и кусок в горло не полезет»
сегодня, 05:22
Обозреватель Тим Макман о Нико Харрисоне: «Шатается ли под ним кресло? Этот вопрос точно стоит на повестке»
сегодня, 05:14
Шэй Гилджес-Александер: «Мне не понравилось, как мы выиграли чемпионский титул»
сегодня, 05:06
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Тенерифе» победил «Сан-Пабло Бургос», «Андорра» неожиданно разгромила «Уникаху» и другие результаты
вчера, 21:49
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» проиграл «Страсбуру», «Элан Шалон» победил «Дижон» и другие результаты
вчера, 21:20
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» обыграла «Будучность», ФМП разгромил КРКА
вчера, 21:08
Чемпионат Греции. «Перистери» уступил «Панатинаикосу», «Арис» крупно победил «Миконос»
вчера, 20:35
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» крупно обыграл «Меркезефенди», «Тофаш» победил «Бурсаспор» и другие результаты
вчера, 20:26
НБА скорректировала счет в матче «Кливленда» против «Вашингтона» (148:115), добавив «Уизардс» 1 очко
вчера, 18:40
Форвард Мэтт Райан может присоединиться к «Дубаю»
вчера, 18:25
Андреас Пистиолис о 8-й победе подряд: «Совершать такое число потерь – ниже нашего уровня»
вчера, 14:41
Миленко Богичевич о поражении от ЦСКА: «Показали ту модель баскетбола, которую желаем видеть»
вчера, 14:35
Урош Трифунович, скорее всего, перейдет из «Маккаби» в «Тюрк Телеком»
вчера, 14:23