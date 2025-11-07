  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Гонка за MVP». Шэй Гилджес-Александер, Яннис Адетокумбо и Никола Йокич возглавляют первый выпуск рейтинга от НБА
10

«Гонка за MVP». Шэй Гилджес-Александер, Яннис Адетокумбо и Никола Йокич возглавляют первый выпуск рейтинга от НБА

НБА обновила рейтинг претендентов на награду MVP сезона-2025/26.

НБА выложила первую редакцию «Гонки за MVP» сезона-2025/26. Список возглавляет прошлогодний победитель Шэй Гилджес-Александер.

Разыгрывающий уже набирал 55 очков и добрался до планки в 30 очков в 8 из 9 матчей. В четырех из них он не выходил на заключительные четверти.

Форвард Яннис Адетокумбо играет без других участников Матчей всех звезд в своей команде и набирает 32,3 очка, 12,6 подбора и 6,3 передачи в среднем.

У центрового Николы Йокича 5 трипл-даблов и трипл-дабл в среднем (24,1 + 13,4 подбора + 12 передач) c бросковой эффективностью (eFG) в 66,5%. Центровой пока отстает по показателю результативности.

Топ-10 претендентов на MVP по версии NBA.com:

  1. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», место в последнем рейтинге прошлой «регулярки» – 1);

  2. Яннис Адетокумбо («Милуоки», 3);

  3. Никола Йокич («Денвер», 2);

  4. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»);

  5. Лука Дончич («Лейкерс»);

  6. Джош Гидди («Чикаго»);

  7. Тайриз Макси («Филадельфия»);

  8. Донован Митчелл («Кливленд», 5);

  9. Стеф Карри («Голден Стэйт», 7);

  10. Алперен Шенгюн («Хьюстон»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoОклахома-Сити
logoВиктор Вембаньяма
logoМилуоки
logoФиладельфия
logoЛука Дончич
logoГолден Стэйт
logoДенвер
logoСан-Антонио
logoСтефен Карри
logoЯннис Адетокумбо
logoНикола Йокич
logoТайриз Макси
logoХьюстон
logoДонован Митчелл
logoАлперен Шенгюн
logoКливленд
logoЛейкерс
logoШэй Гилджес-Александер
logoЧикаго
logoДжош Гидди
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» лидирует, «Хьюстон» и «Милуоки» стремительно поднялись
3 ноября, 16:42
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» начинает сезон на 1-й строчке, «Нью-Йорк» (4) – лидер Востока
29 октября, 07:59
Игроки НБА провели рекордные 4 матча с 50 очками и 16 – с 40 очками за 1-ю неделю чемпионата
29 октября, 04:40
Главные новости
НБА. «Сан-Антонио» встретится с «Хьюстоном», «Денвер» примет «Голден Стэйт» и другие матчи
12 минут назад
Евролига. 29 очков Лайлса помогли «Реалу» победить «Барселону», «Жальгирис» справился с «Валенсией» и другие результаты
37 минут назад
Де’Аарон Фокс вернется в состав «Сперс» в матче против «Нового Орлеана»
сегодня, 20:15
Джа Морэнт заявил Туомасу Иисало, что постоянные замены являются причиной отсутствия энтузиазма игроков «Мемфиса»
сегодня, 19:59
Скаут НБА: «Ламело Болл талантлив, но несерьезно относится к баскетболу. Тяжело построить победный коллектив вокруг его стиля игры»
сегодня, 19:52
«Даллас», мне кажется, что атака берет титулы». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
сегодня, 19:34Фото
«Даллас» рассмотрит варианты использования Клэя Томпсона в обменах
сегодня, 19:05
Джаред Маккейн будет выступать с контролем игрового времени и без матчей бэк-ту-бэк
сегодня, 18:55
«Последнее препятствие». Пол Джордж пройдет обследование на этих выходных
сегодня, 18:15
Джарен Джексон является первоочередной целью клубов НБА в связи с ситуацией в «Мемфисе»
сегодня, 17:50
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Удине» уступил «Венеции», «Реджо-Эмилия» проиграла «Тревизо»
13 минут назад
Чемпионат Франции. «Нанси» победил «Шоле»
30 минут назад
Адриатическая лига. «Игокеа» обыграла «Сплит», «Босна Роял» победил «Задар»
44 минуты назад
«Филадельфия» отправила новичка Джони Брума в лигу развития
сегодня, 19:25
Инсайдер Брайан Уиндхорст продлил контракт с ESPN
сегодня, 19:15
Ростислав Вергун: «Сегодня мы были на порядок лучше себя самих»
сегодня, 18:40
Евгений Пашутин: «2-й матч подряд, где совершенная ошибка в концовке стоила нам игры»
сегодня, 18:26
Однолетний контракт Прешеса Ачиувы с «Сакраменто» не гарантирован
сегодня, 18:08
Защитник Джастин Холидэй продолжит карьеру в «Гуанчжоу»
сегодня, 17:59
Виктор Оладипо планирует играть в G-лиге
сегодня, 17:41