«Гонка за MVP». Шэй Гилджес-Александер, Яннис Адетокумбо и Никола Йокич возглавляют первый выпуск рейтинга от НБА

НБА обновила рейтинг претендентов на награду MVP сезона-2025/26.

НБА выложила первую редакцию «Гонки за MVP» сезона-2025/26. Список возглавляет прошлогодний победитель Шэй Гилджес-Александер.

Разыгрывающий уже набирал 55 очков и добрался до планки в 30 очков в 8 из 9 матчей. В четырех из них он не выходил на заключительные четверти.

Форвард Яннис Адетокумбо играет без других участников Матчей всех звезд в своей команде и набирает 32,3 очка, 12,6 подбора и 6,3 передачи в среднем.

У центрового Николы Йокича 5 трипл-даблов и трипл-дабл в среднем (24,1 + 13,4 подбора + 12 передач) c бросковой эффективностью (eFG) в 66,5%. Центровой пока отстает по показателю результативности.

Топ-10 претендентов на MVP по версии NBA.com: