«Гонка за MVP». Шэй Гилджес-Александер, Яннис Адетокумбо и Никола Йокич возглавляют первый выпуск рейтинга от НБА
НБА выложила первую редакцию «Гонки за MVP» сезона-2025/26. Список возглавляет прошлогодний победитель Шэй Гилджес-Александер.
Разыгрывающий уже набирал 55 очков и добрался до планки в 30 очков в 8 из 9 матчей. В четырех из них он не выходил на заключительные четверти.
Форвард Яннис Адетокумбо играет без других участников Матчей всех звезд в своей команде и набирает 32,3 очка, 12,6 подбора и 6,3 передачи в среднем.
У центрового Николы Йокича 5 трипл-даблов и трипл-дабл в среднем (24,1 + 13,4 подбора + 12 передач) c бросковой эффективностью (eFG) в 66,5%. Центровой пока отстает по показателю результативности.
Топ-10 претендентов на MVP по версии NBA.com:
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», место в последнем рейтинге прошлой «регулярки» – 1);
Яннис Адетокумбо («Милуоки», 3);
Никола Йокич («Денвер», 2);
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»);
Лука Дончич («Лейкерс»);
Джош Гидди («Чикаго»);
Тайриз Макси («Филадельфия»);
Донован Митчелл («Кливленд», 5);
Стеф Карри («Голден Стэйт», 7);
Алперен Шенгюн («Хьюстон»).