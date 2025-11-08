Яннис Адетокумбо набрал 41 очко, 15 подборов и 9 передач в победном матче с «Чикаго»
Яннис Адетокумбо выдал очередной индивидуальный суперперфоманс в победной игре.
Звездный форвард «Милуоки» набрал 41 очко, 15 подборов и 9 передач, его команда справилась с «Чикаго» (126:110).
За 37 минут грек реализовал 16/32 с игры и 8/11 с линии. Впервые в нынешнем сезоне он попал менее 61,5% бросков с игры.
19 очков от Янниса пришлись на четвертую четверть.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube NBA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости