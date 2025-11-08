Видео
0

Яннис Адетокумбо набрал 41 очко, 15 подборов и 9 передач в победном матче с «Чикаго»

Яннис Адетокумбо выдал очередной индивидуальный суперперфоманс в победной игре.

Звездный форвард «Милуоки» набрал 41 очко, 15 подборов и 9 передач, его команда справилась с «Чикаго» (126:110).

За 37 минут грек реализовал 16/32 с игры и 8/11 с линии. Впервые в нынешнем сезоне он попал менее 61,5% бросков с игры.

19 очков от Янниса пришлись на четвертую четверть.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube NBA
