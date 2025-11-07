  • Спортс
Скаут НБА: «Ролевые игроки «Бакс» куда лучше, чем ожидалось. Ранний успех команды трудно было предвидеть»

Успешный старт «Милуоки» может повлиять на карьерные решения Янниса Адетокумбо.

Инсайдеры ESPN по-прежнему считают, что после отрезка в 20-25 матчей форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо будет оценивать свои перспективы в клубе. «Милуоки» начал сезон с 5-3 и идет в шестерке лучших на Востоке.

«Думаю, что Восток достаточно плох и «Бакс» способны на реальную борьбу», – заявил скаут из Восточной конференции.

«Их ролевые игроки куда лучше, чем ожидалось. Команда добилась раннего успеха, который сложно было предвидеть. Можно ли сохранить этот темп? Не знаю. Но пока идут неожиданно хорошо», – признал скаут с Запада.

«Яннис в роли поинт-форварда – это очень хороший план. Три четверти бросков (65% на деле) идут из-под кольца, он ставит сверху раз 10 за матч (4,5), так что все в команде выглядят лучше», – рассудил третий скаут.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
