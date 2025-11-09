  • Спортс
  Обозреватель Тим Макман о Нико Харрисоне: «Шатается ли под ним кресло? Этот вопрос точно стоит на повестке»
Обменявший Дончича генменеджер «Мэвз» Нико Харрисон может лишиться работы .

Статус генерального менеджера «Далласа» Нико Харрисона находится под вопросом. По словам обозревателя ESPN Тима Макмана, увольнение управленца является актуальной темой для владельцев техасского клуба. 

«Шатается ли кресло под Нико Харрисоном?» Это абсолютно уместный вопрос.

У меня пока нет для вас точного ответа. Но это абсолютно законный вопрос прямо сейчас. Когда вы говорите с людьми в лиге о «Мэверикс», это первый вопрос, который задают», – пояснил журналист.

«Даллас» идет предпоследним на Западе с результатом 3-7. Проблемы команды начались в прошлом сезоне после сенсационного обмена Луки Дончича. «Увольте Нико» с тех пор самая популярная кричалка у фанатов клуба.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA on ESPN
