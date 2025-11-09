Обозреватель Тим Макман о Нико Харрисоне: «Шатается ли под ним кресло? Этот вопрос точно стоит на повестке»

Обменявший Дончича генменеджер «Мэвз» Нико Харрисон может лишиться работы .

Статус генерального менеджера «Далласа » Нико Харрисона находится под вопросом. По словам обозревателя ESPN Тима Макмана, увольнение управленца является актуальной темой для владельцев техасского клуба.

«Шатается ли кресло под Нико Харрисоном?» Это абсолютно уместный вопрос.

У меня пока нет для вас точного ответа. Но это абсолютно законный вопрос прямо сейчас. Когда вы говорите с людьми в лиге о «Мэверикс», это первый вопрос, который задают», – пояснил журналист.

«Даллас» идет предпоследним на Западе с результатом 3-7. Проблемы команды начались в прошлом сезоне после сенсационного обмена Луки Дончича . «Увольте Нико» с тех пор самая популярная кричалка у фанатов клуба.