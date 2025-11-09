«Пас в стиле Йокича». Джоэл Эмбиид отдал красивую передачу через голову

В победном матче против «Торонто» (130:120) центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид исполнил сложную передачу поперек площадки, стоя спиной к кольцу.

Бывший главный тренер «Денвера » Майкл Мэлоун прокомментировал момент: «Пас в стиле Йокича ».

По итогам матча Эмбиид отметился 29 очками, 6 подборами и 4 передачами.