Джейсон Кидд о требованиях «уволить Нико»: «Баскетбол – игра эмоций, болельщики имеют право на свои»

Джейсон Кидд прокомментировал недовольство фанатов.

«Даллас » начал чемпионат с двух поражений. Во время проигранного «Вашингтону » (107:117) матча болельщики возобновили призывы «уволить Нико», связанные с обменом главной звезды команды разыгрывающего Луки Дончича по инициативе генменеджера Нико Харрисона.

«У них есть право выплеснуть свое недовольство. У нас другая команда, новая. Мы пытаемся наладить взаимодействие, узнаем друг друга.

Попросил бы их быть более терпеливыми, но мы все раздражены. Все хотим побед. Соревнования на самом высоком уровне.

Баскетбол – это игра эмоций, у фанатов есть право на свои», – заключил главный тренер.