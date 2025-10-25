Джейсон Кидд о требованиях «уволить Нико»: «Баскетбол – игра эмоций, болельщики имеют право на свои»
Джейсон Кидд прокомментировал недовольство фанатов.
«Даллас» начал чемпионат с двух поражений. Во время проигранного «Вашингтону» (107:117) матча болельщики возобновили призывы «уволить Нико», связанные с обменом главной звезды команды разыгрывающего Луки Дончича по инициативе генменеджера Нико Харрисона.
«У них есть право выплеснуть свое недовольство. У нас другая команда, новая. Мы пытаемся наладить взаимодействие, узнаем друг друга.
Попросил бы их быть более терпеливыми, но мы все раздражены. Все хотим побед. Соревнования на самом высоком уровне.
Баскетбол – это игра эмоций, у фанатов есть право на свои», – заключил главный тренер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцети репортера Ноа Вебера
