Лука Дончич о переходе в «Лейкерс»: «Это был шок. Я не знал, как реагировать»

Лука Дончич описал свои чувства после обмена в «Лейкерс».

«Я не знал, как реагировать, как себя вести, что сказать. Это был настоящий шок. Я чувствовал, что Даллас – мой дом. У меня там много друзей, болельщики всегда поддерживали меня.

Я не хотел расстроить фанатов «Маверикс». И в то же время не хотел огорчить болельщиков «Лейкерс», – сказал 26-летний баскетболист в интервью WSJ Magazine.

В начале августа Лука Дончич продлил контракт с «Лейкерс» на три года и 165 миллионов долларов.