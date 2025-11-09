Бывший тренер НБА и женской НБА Ричи Адубато умер в возрасте 87 лет

Ушел из жизни бывший тренер НБА и женской НБА Адубато.

Работавший с клубами НБА и женской НБА Ричи Адубато умер в четверг возрасте 87 лет.

За шесть сезонов с 1999 по 2004 год Адубато трижды выводил «Нью-Йорк Либерти» в финал WNBA. Он до сих пор удерживает рекорд клуба по количеству проведенных матчей (178) и занимает второе место по победам после Сэнди Бронделло (100).

В НБА Адубато возглавлял «Даллас» и «Орландо».