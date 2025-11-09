0

Энтони Эдвардс о Кубке НБА: «До сих пор не пойму, как там все устроено»

Энтони Эдвардс так и не разобрался в тонкостях нового турнира НБА.

Лига в этом году в третий раз проводит внутрисезонный турнир. Лидер «Миннесоты» не понимает, за что играет.

«Мы не очень понимаем правила этого Кубка и все такое, но... Я до сих пор не понимаю, как там все устроено, но с другой стороны, все равно, просто победа в спорте значит больше всего на свете», – признался Эдвардс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
logoКубок НБА
logoНБА
logoМиннесота
logoЭнтони Эдвардс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 41+15+9 Янниса Адетокумбо помогли «Милуоки» обыграть «Чикаго», «Денвер» разгромил «Голден Стэйт» и другие результаты
вчера, 07:00
«Словно вечность прошла». Энтони Эдвардс вернулся на площадку в проигранном матче с «Нью-Йорком»
6 ноября, 04:30
Энтони Эдвардс провел полноценную разминку перед матчем с «Никс»
5 ноября, 17:36
Энтони Эдвардс может сыграть против «Никс»
5 ноября, 05:10
Главные новости
Девину Букеру не хватило одной передачи до первого в карьере трипл-дабла в регулярном чемпионате
11 минут назад
Де’Аарон Фокс о 15 очках за 3 минуты в дебютном матче: «Ну, я все-таки умею играть в баскетбол»
19 минут назад
Джейлен Браун о 2 очках в 4-й четверти матча с «Орландо»: «Судьи дали понять свою позицию. Я буду держать рот на замке»
20 минут назад
НБА. «Атланта» разгромила «Лейкерс», несмотря на 22 очка и 11 передач Дончича; трипл-дабл Николы Йокича (32+14+14) помог «Денверу» обыграть «Индиану» и другие результаты
17 минут назад
Бывший тренер НБА и женской НБА Ричи Адубато умер в возрасте 87 лет
28 минут назад
Джейлен Грин снова повредил заднюю поверхность бедра и не смог доиграть матч против «Клипперс»
43 минуты назад
Роналду подколол Леброна во время интервью: «У меня больше волос»
47 минут назад
Деандре Эйтон после проигрыша «Атланте»: «Сегодня и кусок в горло не полезет»
сегодня, 05:22
Обозреватель Тим Макман о Нико Харрисоне: «Шатается ли под ним кресло? Этот вопрос точно стоит на повестке»
сегодня, 05:14
Шэй Гилджес-Александер: «Мне не понравилось, как мы выиграли чемпионский титул»
сегодня, 05:06
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Тенерифе» победил «Сан-Пабло Бургос», «Андорра» неожиданно разгромила «Уникаху» и другие результаты
вчера, 21:49
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» проиграл «Страсбуру», «Элан Шалон» победил «Дижон» и другие результаты
вчера, 21:20
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» обыграла «Будучность», ФМП разгромил КРКА
вчера, 21:08
Чемпионат Греции. «Перистери» уступил «Панатинаикосу», «Арис» крупно победил «Миконос»
вчера, 20:35
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» крупно обыграл «Меркезефенди», «Тофаш» победил «Бурсаспор» и другие результаты
вчера, 20:26
НБА скорректировала счет в матче «Кливленда» против «Вашингтона» (148:115), добавив «Уизардс» 1 очко
вчера, 18:40
Форвард Мэтт Райан может присоединиться к «Дубаю»
вчера, 18:25
Андреас Пистиолис о 8-й победе подряд: «Совершать такое число потерь – ниже нашего уровня»
вчера, 14:41
Миленко Богичевич о поражении от ЦСКА: «Показали ту модель баскетбола, которую желаем видеть»
вчера, 14:35
Урош Трифунович, скорее всего, перейдет из «Маккаби» в «Тюрк Телеком»
вчера, 14:23