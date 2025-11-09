Энтони Эдвардс о Кубке НБА: «До сих пор не пойму, как там все устроено»

Энтони Эдвардс так и не разобрался в тонкостях нового турнира НБА.

Лига в этом году в третий раз проводит внутрисезонный турнир. Лидер «Миннесоты» не понимает, за что играет.

«Мы не очень понимаем правила этого Кубка и все такое, но... Я до сих пор не понимаю, как там все устроено, но с другой стороны, все равно, просто победа в спорте значит больше всего на свете», – признался Эдвардс .