Энтони Эдвардс о Кубке НБА: «До сих пор не пойму, как там все устроено»
Энтони Эдвардс так и не разобрался в тонкостях нового турнира НБА.
Лига в этом году в третий раз проводит внутрисезонный турнир. Лидер «Миннесоты» не понимает, за что играет.
«Мы не очень понимаем правила этого Кубка и все такое, но... Я до сих пор не понимаю, как там все устроено, но с другой стороны, все равно, просто победа в спорте значит больше всего на свете», – признался Эдвардс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
