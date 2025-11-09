0

Де’Аарон Фокс о 15 очках за 3 минуты в дебютном матче: «Ну, я все-таки умею играть в баскетбол»

Де’Аарон Фокс отреагировал на удачный дебют в новом сезоне НБА.

Разыгрывающий «Сан-Антонио» Де’Аарон Фокс восстановился от травмы и провел первый матч в новом сезоне НБА – 24 очка, 3 подбора и 3 передачи в победной встрече с «Новым Орлеаном» (126:119).

По ходу игры Фоксу удалось набрать 15 очков всего за 3 минуты. Во время пресс-конференции журналист обратил внимание на этот сюжет.

«Ну, я все-таки умею играть в баскетбол (смех в зале). Так что да, ты можешь быть не в лучшей форме, но выдавать такие вещи», – заявил Фокс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Reddit r/nba
