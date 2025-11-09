  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Девину Букеру не хватило одной передачи до первого в карьере трипл-дабла в регулярном чемпионате
2

Девину Букеру не хватило одной передачи до первого в карьере трипл-дабла в регулярном чемпионате

Девин Букер был очень близок к первому в карьере трипл-даблу.

Защитник «Финикса» Девин Букер набрал 21 очко, 10 подборов и 9 передач в матче с «Клипперс» (114:103) в Лос-Анджелесе.

Суперзвезда «Санз» ранее за карьеру ни разу не делал трипл-дабл в регулярном чемпионате НБА, отметившись этим статистическим достижением лишь во встрече плей-офф. 

За 38 минут на площадке Девин реализовал 8/19 с игры.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoКлипперс
logoНБА
logoДевин Букер
logoФиникс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Атланта» разгромила «Лейкерс», несмотря на 22 очка и 11 передач Дончича; трипл-дабл Николы Йокича (32+14+14) помог «Денверу» обыграть «Индиану» и другие результаты
56 минут назад
Дэвид Фицдэйл: «Рискну предположить, что Девин Букер получит статую в Финиксе по итогам карьеры»
вчера, 20:59
Брэдли Бил заявил, что «Финикс» не давал ему быть «тем самым парнем»: «Когда два тренера хотят, чтобы ты ставил заслоны, то ты уже не Брэд Бил»
вчера, 05:04
Брэдли Бил об освистывании болельщиками «Санс»: «Всем не угодишь»
7 ноября, 08:03
Главные новости
Джоэл Эмбиид о Трендоне Уотфорде: «Он напомнил мне Бена Симмонса»
15 минут назад
Тим Данкан о новичке «Нового Орлеана» Дерике Куине: «Мне нравится этот парень»
30 минут назад
Эндрю Нембхард восстановился от травмы и вернулся в состав «Индианы»
44 минуты назад
Блэйк Гриффин: «Вышел на пару минут в Кливленде и умер. Рядом стоял Мобли – показалось, он еще даже не начинал бегать. Понял, что это конец карьеры»
52 минуты назад
НБА. «Атланта» разгромила «Лейкерс», несмотря на 22 очка и 11 передач Дончича; трипл-дабл Николы Йокича (32+14+14) помог «Денверу» обыграть «Индиану» и другие результаты
56 минут назад
Сын Кармело Энтони впервые вышел в старте в матче NCAA – 19 очков и 4 передачи при 8/11 с игры
сегодня, 06:57Видео
«Пас в стиле Йокича». Джоэл Эмбиид отдал красивую передачу через голову
сегодня, 06:54Видео
Болельщики в Атланте скандировали «Нико» и «Отвергнут «Далласом» перед штрафными Дончича. Словенец смазал оба
сегодня, 06:42Видео
Форвард «Филадельфии» Трендон Уотфорд оформил первый в карьере трипл-дабл (20+17+10)
сегодня, 06:30Видео
Де’Аарон Фокс о 15 очках за 3 минуты в дебютном матче: «Ну, я все-таки умею играть в баскетбол»
сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Джеймс Харден предъявил Диллону Бруксу, получив удар в живот
50 минут назадВидео
ACB. «Тенерифе» победил «Сан-Пабло Бургос», «Андорра» неожиданно разгромила «Уникаху» и другие результаты
вчера, 21:49
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» проиграл «Страсбуру», «Элан Шалон» победил «Дижон» и другие результаты
вчера, 21:20
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» обыграла «Будучность», ФМП разгромил КРКА
вчера, 21:08
Чемпионат Греции. «Перистери» уступил «Панатинаикосу», «Арис» крупно победил «Миконос»
вчера, 20:35
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» крупно обыграл «Меркезефенди», «Тофаш» победил «Бурсаспор» и другие результаты
вчера, 20:26
НБА скорректировала счет в матче «Кливленда» против «Вашингтона» (148:115), добавив «Уизардс» 1 очко
вчера, 18:40
Форвард Мэтт Райан может присоединиться к «Дубаю»
вчера, 18:25
Андреас Пистиолис о 8-й победе подряд: «Совершать такое число потерь – ниже нашего уровня»
вчера, 14:41
Миленко Богичевич о поражении от ЦСКА: «Показали ту модель баскетбола, которую желаем видеть»
вчера, 14:35