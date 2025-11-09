Девину Букеру не хватило одной передачи до первого в карьере трипл-дабла в регулярном чемпионате

Девин Букер был очень близок к первому в карьере трипл-даблу.

Защитник «Финикса » Девин Букер набрал 21 очко, 10 подборов и 9 передач в матче с «Клипперс » (114:103) в Лос-Анджелесе.

Суперзвезда «Санз» ранее за карьеру ни разу не делал трипл-дабл в регулярном чемпионате НБА , отметившись этим статистическим достижением лишь во встрече плей-офф.

За 38 минут на площадке Девин реализовал 8/19 с игры.