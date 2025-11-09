Форвард «Филадельфии» Трендон Уотфорд оформил первый в карьере трипл-дабл (20+17+10)
Форвард «Сиксерс» Трендон Уотфорд впервые вышел в стартовом составе команды в матче против «Торонто».
За 37 минут на паркете 24-летний баскетболист собрал свой первый в карьере трипл-дабл: 20 очков (8 из 10 с игры, 1 из 2 трехочковых, 3 из 5 штрафных), 17 подборов и 10 передач.
«Филадельфия» обыграла «Торонто» – 130:120.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
