«Даллас» может провести матч против «Уизардс» без Дэвиса, Лайвли и Гэффорда

У «Мэверикс» снова критические проблемы с передней линией.

«Даллас» может остаться без основных центровых в игре с «Вашингтоном».

Дерек Лайвли пропускает матчи с 27 октября из-за травмы колена. Его возвращение планируется на следующей неделе.

Энтони Дэвис может не выйти на 5-ю игру подряд. Клуб рассматривал возможность его участия во встрече с «Мемфисом», но отмел ее незадолго до старта. Его готовность оценивается в оперативном режиме, Дэвис чувствует себя «нормально» по словам главного тренера Джейсона Кидда.

Дэниэл Гэффорд получил травму голеностопа в матче с «Мемфисом». У него остаются болевые ощущения, и его доступность в игре с «Вашингтоном » пока под вопросом.

На данный момент «Даллас » является худшей командой Запада (2-7).