«Даллас» может провести матч против «Уизардс» без Дэвиса, Лайвли и Гэффорда
У «Мэверикс» снова критические проблемы с передней линией.
«Даллас» может остаться без основных центровых в игре с «Вашингтоном».
Дерек Лайвли пропускает матчи с 27 октября из-за травмы колена. Его возвращение планируется на следующей неделе.
Энтони Дэвис может не выйти на 5-ю игру подряд. Клуб рассматривал возможность его участия во встрече с «Мемфисом», но отмел ее незадолго до старта. Его готовность оценивается в оперативном режиме, Дэвис чувствует себя «нормально» по словам главного тренера Джейсона Кидда.
Дэниэл Гэффорд получил травму голеностопа в матче с «Мемфисом». У него остаются болевые ощущения, и его доступность в игре с «Вашингтоном» пока под вопросом.
На данный момент «Даллас» является худшей командой Запада (2-7).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportskeeda
