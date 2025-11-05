Энтони Дэвис и Дерек Лайвли пропустят игру с «Пеликанс» и пройдут обследование на этой неделе
Энтони Дэвис и Дерек Лайвли продолжают реабилитацию.
«Даллас» проведет встречу с «Новым Орлеаном» без центровых Энтони Дэвиса и Дерека Лайвли.
Дэвис пропустит 3-й матч подряд из-за травмы левой икроножной мышцы. Лайвли – 5-ю игру из-за растяжения связок правого колена.
«Мэверикс» проиграли 2 последних матча подряд «Детройту» и «Хьюстону».
Игроки пройдут повторное обследование на этой неделе.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Марка Стейна
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости