Владислав Коновалов о 10-м поражении «Самары»: «Обидные промахи не позволили нам зацепиться за концовку. Сами потерялись»

Владислав Коновалов прокомментировал неудачу в Красноярске.

«Самара » проиграла все первые 10 матчей чемпионата. В игре с «Енисеем » гости вели в первой половине встречи, но упустили лидерство перед самым перерывом и отпустили соперника в отрыв в концовке матча.

70 из 78 очков команды на счету стартовой пятерки. Защитник Никита Михайловский подтвердил свой текущий статус самого результативного игрока турнира. В его активе 26 очков и 9 подборов при 9 точных из 18 попыток с игры и 1 из 3 из-за дуги.

«Мы очень неплохо начали матч. Энергия и интенсивность, быстрая ротация, агрессивность в «краске», движение мяча – было то, на что делали акцент перед игрой. Так мы повели. После этого пошла череда ошибок, а икс-фактороми оказалось давление «больших» Красноярска в «краске»: они реализовали все свои возможности изнутри. Мы продолжали атаковать, искать моменты, но потеряли контроль периметра. Хозяева забили трехочковые, а нам пришлось догонять. Мы нашли возможности для легких мячей, но реализация из-под кольца и штрафных сработала не в нашу пользу. Обидные промахи не позволили нам зацепиться за концовку, пришлось форсировать быстрыми атаками. Мы сами потерялись и дали хозяевам забить легкие мячи», – заключил главный тренер «Самары» Владислав Коновалов.