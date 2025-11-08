  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Владислав Коновалов о 10-м поражении «Самары»: «Обидные промахи не позволили нам зацепиться за концовку. Сами потерялись»
0

Владислав Коновалов о 10-м поражении «Самары»: «Обидные промахи не позволили нам зацепиться за концовку. Сами потерялись»

Владислав Коновалов прокомментировал неудачу в Красноярске.

«Самара» проиграла все первые 10 матчей чемпионата. В игре с «Енисеем» гости вели в первой половине встречи, но упустили лидерство перед самым перерывом и отпустили соперника в отрыв в концовке матча.

70 из 78 очков команды на счету стартовой пятерки. Защитник Никита Михайловский подтвердил свой текущий статус самого результативного игрока турнира. В его активе 26 очков и 9 подборов при 9 точных из 18 попыток с игры и 1 из 3 из-за дуги.

«Мы очень неплохо начали матч. Энергия и интенсивность, быстрая ротация, агрессивность в «краске», движение мяча – было то, на что делали акцент перед игрой. Так мы повели. После этого пошла череда ошибок, а икс-фактороми оказалось давление «больших» Красноярска в «краске»: они реализовали все свои возможности изнутри. Мы продолжали атаковать, искать моменты, но потеряли контроль периметра. Хозяева забили трехочковые, а нам пришлось догонять. Мы нашли возможности для легких мячей, но реализация из-под кольца и штрафных сработала не в нашу пользу. Обидные промахи не позволили нам зацепиться за концовку, пришлось форсировать быстрыми атаками. Мы сами потерялись и дали хозяевам забить легкие мячи», – заключил главный тренер «Самары» Владислав Коновалов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Самары»
logoЕдиная лига ВТБ
logoНикита Михайловский
logoСамара
logoВладислав Коновалов
logoЕнисей
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Йовица Арсич о 3-й победе «Енисея» подряд: «Лучше действовать так и выигрывать, чем показывать отличный баскетбол и уступить»
сегодня, 13:51
Единая лига ВТБ. ЦСКА справился с «Автодором», 26 очков и 9 подборов Михайловского не спасли «Самару» от поражения в матче с «Енисеем»
сегодня, 13:45
Прорыв «Пармы» и МБА, геройства в клатче и прогресс молодых. Лига ВТБ стартовала
3 ноября, 09:23Трибуна
Главные новости
«Хотели посмотреть на других». Кэм Уитмор продолжает терять игровое время в «Вашингтоне»
14 минут назад
Стив Керр: «Молодежи трудно переломить ход матча, когда все не складывается. Но нужно продолжать сражаться»
30 минут назад
«Даллас» может провести матч против «Уизардс» без Дэвиса, Лайвли и Гэффорда
44 минуты назад
«Партизан» официально расстался с Иффе Лундбергом
сегодня, 14:12
Единая лига ВТБ. ЦСКА справился с «Автодором», 26 очков и 9 подборов Михайловского не спасли «Самару» от поражения в матче с «Енисеем»
сегодня, 13:45
«Семья, близкие и наша собака в порядке». Самолет «Хит» приземлился в Майами через 35 минут после сообщения о пожаре в доме Эрика Споэльстры
сегодня, 13:42
Хайме Хакес и Аарон Гордон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 13:30Видео
Майк Браун: «Когда твой лучший игрок тебя слушает, остальным тоже приходится это делать»
сегодня, 13:19
Защитник «Монако» Майк Джеймс – MVP 9-го тура Евролиги
сегодня, 13:01Фото
Егор Дёмин: «Не думаю, что выход в старте или со скамейки сильно влияет на мою игру»
сегодня, 12:45
Ко всем новостям
Последние новости
Андреас Пистиолис о 8-й победе подряд: «Совершать такое число потерь – ниже нашего уровня»
сегодня, 14:41
Миленко Богичевич о поражении от ЦСКА: «Показали ту модель баскетбола, которую желаем видеть»
сегодня, 14:35
Урош Трифунович, скорее всего, перейдет из «Маккаби» в «Тюрк Телеком»
сегодня, 14:23
Йовица Арсич о 3-й победе «Енисея» подряд: «Лучше действовать так и выигрывать, чем показывать отличный баскетбол и уступить»
сегодня, 13:51
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Будучность», ФМП сыграет с КРКА
сегодня, 12:40
ACB. «Тенерифе» примет «Сан-Пабло Бургос», «Мурсия» встретится с «Манресой» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» сыграет с «Меркезефенди», «Тофаш» примет «Бурсаспор» и другие матчи
сегодня, 08:33
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» примет «Страсбур», «Элан Шалон» сыграет с «Дижоном» и другие матчи
сегодня, 08:42
Чемпионат Греции. «Перистери» встретится с «Панатинаикосом», «Арис» сыграет с «Миконосом»
сегодня, 08:52
Дэниэл Гэффорд не смог доиграть матч против «Мемфиса» из-за боли в голеностопе
сегодня, 09:33