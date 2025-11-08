Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман подтвердил подписание 2-месячного контракта с Кеннетом Фаридом
Кеннет Фарид присоединится к «Панатинаикосу».
35-летнему форварду с 8 сезонами опыта в НБА Кеннету Фариду осталось пройти медицинское обследование, чтобы войти в состав греческого «Панатинаикоса».
Главный тренер Эргин Атаман подтвердил заключение контракта с игроком. Фарид присоединится к клубу на 2 месяца в пробном режиме, чтобы закрыть проблемы с передней линией команды.
Форвард приехал в Грецию с Тайваня, где должен был выступать за «ГостХоукс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Eurohoops
