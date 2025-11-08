  • Спортс
  • Стив Керр: «Молодежи трудно переломить ход матча, когда все не складывается. Но нужно продолжать сражаться»
1

Стив Керр: «Молодежи трудно переломить ход матча, когда все не складывается. Но нужно продолжать сражаться»

Стив Керр прокомментировал поражение от «Денвера».

Форвард Джонатан Куминга и защитники Мозес Муди и Брэндин Подземски, вышедшие в стартовом составе, провели неудачный матч. «Денвер» одержал крупную победу – 129:104.

«Мы играли бесцельно, вяло. С самого начала. Не было соревновательного духа, взаимопонимания. Не знаю, почему.

Молодежи трудно переломить ход матча, когда все не складывается. Но нужно продолжать сражаться до последней секунды, мы этого не делали сегодня.

Нам потребуются все 12-13 игроков, столько, сколько нужно. Все должны выходить с полной готовностью биться и реализовывать план на игру.

Мне нравится этот состав. Наш уровень таланта. Наша глубина», – заключил главный тренер «Голден Стэйт».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Голден Стэйт»
