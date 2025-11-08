0

«Хотели посмотреть на других». Кэм Уитмор продолжает терять игровое время в «Вашингтоне»

Кэм Уитмор не может найти место в новой команде.

Форвард Кэм Уитмор был выбран 20-м на драфте-2023 и считался одним из наиболее готовых к лиге игроков, но пока его карьера идет по нисходящей. Летом баскетболист перешел в «Вашингтон» и готовился стать одним из лидеров молодой команды.

Однако в последних матчах его игровое время снижается. Уитмор получил около 11 минут против «Никс», потом 8 минут против «Бостона» и, наконец, вышел на 5 минут против «Кливленда» (114:148).

В последней игре на его счету 1 фол и 1 потеря (0 из 1 с игры).

Главный тренер Брайан Киф прокомментировал его статус: «Кэм будет играть, с ним все в порядке. Мы просто хотели посмотреть, что могут другие парни».

В числе других запасных «вингов» Джамир Уоткинс и Кори Кисперт отыграли по 20 минут, Джастин Шэмпени вышел на 19, а Уилл Райли получил 10 минут.

Уитмор набирает 6,7 очка и 2,2 подбора за 13,8 минуты в среднем в этом чемпионате.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Варуна Шанкара
