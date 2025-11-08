Чарльз Ли: «У Ламело Болла импинджмент-синдром голеностопа, рады, что он смог немного поработать на паркете»

Ламело Болл продолжает пропускать матчи.

У разыгрывающего «Шарлотт » Ламело Болла продолжаются постоянные проблемы с голеностопами. Защитник не сыграл против «Майами», пропустив 3-й матч подряд.

«У него импинджмент-синдром голеностопного сустава. Мы рады, что он смог немного поработать на паркете.

С каждым днем ему все лучше. Он частично присоединился к командным тренировкам, что хорошо. Наша цель – обеспечить его максимальную доступность в этом сезоне.

У нас есть план, будем двигаться постепенно», – заключил главный тренер «Хорнетс» Чарльз Ли .

Команда начала сезон с результатом 3-6.