Чарльз Ли: «У Ламело Болла импинджмент-синдром голеностопа, рады, что он смог немного поработать на паркете»
Ламело Болл продолжает пропускать матчи.
У разыгрывающего «Шарлотт» Ламело Болла продолжаются постоянные проблемы с голеностопами. Защитник не сыграл против «Майами», пропустив 3-й матч подряд.
«У него импинджмент-синдром голеностопного сустава. Мы рады, что он смог немного поработать на паркете.
С каждым днем ему все лучше. Он частично присоединился к командным тренировкам, что хорошо. Наша цель – обеспечить его максимальную доступность в этом сезоне.
У нас есть план, будем двигаться постепенно», – заключил главный тренер «Хорнетс» Чарльз Ли.
Команда начала сезон с результатом 3-6.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Charlotte Observer
