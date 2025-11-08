«Семья, близкие и наша собака в порядке». Самолет «Хит» приземлился в Майами через 35 минут после сообщения о пожаре в доме Эрика Споэльстры

Пожар в доме Эрика Споэльстры обошелся без жертв.

Главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра вернулся в Майами после матча с «Денвером» ночью со среды на четверг. Сообщение о пожаре в его доме поступило в 4:36, самолет приземлился примерно через 35 минут после этого.

Споэльстра прибыл уже после пожарных расчетов. Причины происшествия пока устанавливаются. Специалист отказался от предложенных ему клубом выходных.

«Семья, близкие, наша собака – все в порядке, слава богу. Благодарны за это. Все остальное в доме можно заменить. Спасибо за огромную поддержку местного сообщества, множество людей предложили свою помощь», – поделился Споэльстра.