Журналист Крис Мэнникс: «Мемфис» убежден, что связка Морэнт и Джексон-младший – это основа для команды, способной бороться за титул»
«Мемфис» не намерен начинать «перестройку» и верит в свой звездный тандем.
«Полная «перестройка», скорее всего, исключена. «Гриззлис» не хотят этого. Они убеждены, что связка Морэнт и Джексон-младший – это основа для команды, способной бороться за титул. Руководство верит, что возвращение игроков после травм, а «Мемфис» уже сильно пострадал от них – приведет к победам.
Эта команда не собирается обменивать Морэнта. Она хочет использовать имеющиеся у неё активы, включая пакет драфт-пиков первого раунда, приобретенных у «Орландо» в обмен на Десмонда Бэйна прошлым летом, – чтобы усилить состав вокруг», – пишет журналист SI.
