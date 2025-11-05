Журналист Крис Мэнникс: «Мемфис» убежден, что связка Морэнт и Джексон-младший – это основа для команды, способной бороться за титул»

«Мемфис» не намерен начинать «перестройку» и верит в свой звездный тандем.

По информации Криса Мэнникса из Sports Illustrated, руководство «Мемфиса »

«Полная «перестройка», скорее всего, исключена. «Гриззлис» не хотят этого. Они убеждены, что связка Морэнт и Джексон-младший – это основа для команды, способной бороться за титул. Руководство верит, что возвращение игроков после травм, а «Мемфис» уже сильно пострадал от них – приведет к победам.

Эта команда не собирается обменивать Морэнта. Она хочет использовать имеющиеся у неё активы, включая пакет драфт-пиков первого раунда, приобретенных у «Орландо» в обмен на Десмонда Бэйна прошлым летом, – чтобы усилить состав вокруг», – пишет журналист SI.

