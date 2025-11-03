Шэй Гилджес-Александер о проникновении в его дом: «Если вкратце, то все мои близкие в безопасности»

Суперзвезда «Тандер» беспокоился в первую очередь о своей семье.

«Если вкратце, все в безопасности, и это единственное, что действительно имеет значение во всей этой истории. Все остальное приходит и уходит, но мои близкие в безопасности, так что я в порядке. Я счастлив», – сказал Гилджес-Александер после сегодняшней победы «Тандер» над «Пеликанс».

Преступники проникли в дом баскетболиста в районе Оклахома-Сити на прошлой неделе, пока действующий MVP НБА играл домашний матч против «Вашингтона».

В полиции не сообщили, был ли кто-то дома в момент взлома и были ли из дома похищены какие-либо вещи.

Этот инцидент продолжил череду краж со взломом в домах известных профессиональных атлетов по всей территории США в последние месяцы.

Среди спортсменов, в домах которых побывали грабители, – игроки в американский футбол Патрик Махоумс, Трэвис Келси и Джо Берроу, баскетболист Лука Дончич и хоккеист Евгений Малкин.