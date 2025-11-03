Шэй Гилджес-Александер и Тайриз Макси – лучшие игроки недели в НБА

НБА назвала Шэя Гилджес-Александера и Тайриза Макси игроками недели.

27-летний защитник «Оклахомы» и 24-летний защитник «Филадельфии» были признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях НБА соответственно. Награда вручена за вторую неделю регулярного чемпионата-2025/26 сезона (27 октября – 2 ноября).

Гилджес-Александера на минувшей неделе набирал 28,8 очка, 4,5 подбора и 6,6 передачи в среднем за матч. «Тандер» выиграли четыре матча из четырех.

«Сиксерс» завершили неделю с результатом 3-1. Показатели Макси составили 33,5 очка, 5,3 подбора и 9,8 передач в среднем за встречу.