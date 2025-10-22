«Ни единого шанса». Джимми Батлер поспорил с Дрэймондом Грином, что опередит Стефа Карри по точности штрафных бросков

Джимми Батлер и Стеф Карри будут соревноваться в реализации бросков с линии.

Батлер поспорил с форвардом Дрэймондом Грином, что в этом сезоне будет бросать штрафные точнее звездного разыгрывающего.

«Конечно, я смогу выиграть этот спор», – заявил Батлер.

«Ни единого шанса», – прокомментировал соревнование Стеф Карри.

Батлер попадает 84,3% штрафных по карьере (87% в играх за «Уорриорз» в прошлом году).

Карри реализует 91,1% бросков с линии (лучшие в лиге 93,3% в прошлом сезоне).

Оба игрока начали сезон с идеальной точностью штрафных: 16 из 16 у Батлера, 8 из 8 у Карри.