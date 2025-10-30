Сергей Кущенко: «Оценить дебют Егора Дёмина можно будет, когда проведет 10-12 игр»

Сергей Кущенко не торопится в оценке Егора Дёмина.

Российский разыгрывающий осторожно входит в сезон из-за летней травмы стопы и получает игровое время со скамейки запасных. «Бруклин » пока идет без побед – 0-5.

«Не только я, но и все специалисты сейчас говорят, что ту роль, которую Егору отводят, – он пользуется ей в полной мере. Он еще имеет недостаточное разрешение играть от медицинского штаба из-за своей недавней травмы, но роль свою выполняет четко, как тренерский штаб ему рекомендует. Полностью оценить его дебют можно будет, когда проведет 10-12 игр. Тогда станет понятно, как тренерский штаб его хочет использовать.

Команда в перестройке. 0-5 – не лучшее начало. В ближайшее время будет понятна конструкция защиты и нападения, но Егор в этой организации все равно имеет хорошие возможности развить себя как хорошего игрока», – рассудил президент Лиги ВТБ.