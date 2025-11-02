  • Спортс
  • Кевон Луни о форме Зайона Уильямсона: «Он пришел в тренировочный лагерь в отличной форме. Его тело выглядело великолепно»
Кевон Луни о форме Зайона Уильямсона: «Он пришел в тренировочный лагерь в отличной форме. Его тело выглядело великолепно»

Кевон Луни отметил серьезное отношение Зайона Уильямсона к подготовке.

«Зайон пришел в тренировочный лагерь в отличной форме. Его тело выглядело великолепно. Он придерживается своего распорядка, делает все, что нужно, чтобы подготовиться к выходу на паркет и относится к этому очень серьезно. Он видел и понял, что нужно, чтобы играть каждый вечер.

Зайон не самый высокий парень, но он способен проникать в любую точку площадки. Он неутомим, а держать такой уровень каждый день в НБА очень сложно. Я был впечатлен.

Главный посыл, который я старался донести Зайону – быть последовательным в своей работе. Тебя могут считать парнем, который вечно травмирован. Но если ты работаешь над своим телом, следишь за питанием и играешь в каждой игре, это восприятие меняется. Я думаю, мне удалось это сделать. И я считаю, что у Зайона тоже получится», – заявил Луни в интервью EssentiallySports.

В текущем сезоне Зайон Уильямсон провел четыре матча, набирая в среднем 23,5 очка, 6,3 подбора и 4,3 передачи за 32 минуты игрового времени.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: EssentiallySports
