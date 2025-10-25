Трехочковый под сирену Малика Монка и данк Зайона Уильямсона через Виктора Вембаньяму стали лучшими моментами игрового дня НБА
Лига представила подборку лучших моментов матчей 24 октября.
Авторами хайлайтов среди прочих стали форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон, центровой «Майами» Келел Уэйр и защитник «Сакраменто» Малик Монк.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2477 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости