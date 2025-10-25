  • Спортс
  • Трехочковый под сирену Малика Монка и данк Зайона Уильямсона через Виктора Вембаньяму стали лучшими моментами игрового дня НБА
Трехочковый под сирену Малика Монка и данк Зайона Уильямсона через Виктора Вембаньяму стали лучшими моментами игрового дня НБА

Лига представила подборку лучших моментов матчей 24 октября.

Авторами хайлайтов среди прочих стали форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон, центровой «Майами» Келел Уэйр и защитник «Сакраменто» Малик Монк.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
Комментарии
