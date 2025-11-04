4

Лука Шаманич официально перешел в «Зенит»

Лука Шаманич подписал контракт с петербургским «Зенитом», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 25-летним хорватским центровым рассчитано до конца сезона-2025/26.

Шаманич начал сезон-2025/26 в составе испанской «Басконии» и успел принять участие в пяти матчах Евролиги, набирая в среднем 7 очков и 2,6 подбора за 14 минут на площадке. Позже он покинул команду по личным причинам.

Игрок присоединился к «Зениту» на фоне травмы центрового Алекса Пойтресса, который выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Зенита»
