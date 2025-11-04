Лука Шаманич официально перешел в «Зенит»
Лука Шаманич подписал контракт с петербургским «Зенитом», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 25-летним хорватским центровым рассчитано до конца сезона-2025/26.
Шаманич начал сезон-2025/26 в составе испанской «Басконии» и успел принять участие в пяти матчах Евролиги, набирая в среднем 7 очков и 2,6 подбора за 14 минут на площадке. Позже он покинул команду по личным причинам.
Игрок присоединился к «Зениту» на фоне травмы центрового Алекса Пойтресса, который выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Зенита»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости