Андрей Воронцевич: «Думаешь, что на классе ты обыграешь, а на самом деле энергия и желание у «Енисея» были больше»

Андрей Воронцевич прокомментировал поражение «Зенита».

38-летний ветеран стал лучшим в команде по подборам (8) и 3-м по результативности (13 очков) в проигранной встрече с «Енисеем» (78:83). Воронцевич больше всех в матче провел времени на площадке (35,1 минуты).

«Чувствую себя неплохо, но есть осадок от поражения. Нужно выходить бороться. И, как нас учили, помирать на площадке, потому что если соперник желает больше, то будет победа за ним.

Думаешь, что на классе ты обыграешь, а на самом деле энергия и желание у «Енисея» были больше однозначно. При своих трибунах, когда они забивали каждый мяч, фанаты их заряжали своей энергией, те бежали и набирали уверенности. Ну, а мы в свою очередь, конечно, в роли догоняющего были.

Провалили начало, и потом, когда пытаешься догнать, уже торопишься. Естественно, когда ты совершаешь поспешные атаки, не всегда все залетает. Поэтому, когда мы стали играть в командный баскетбол, когда мы стали гонять мяч, переводить со стороны на сторону и делиться мячом с партнером, тогда стало все получаться, но все же не хватило задора.

Выводы такие. Не думать, что ты лучше кого-то. И не смотреть на то, кто перед тобой. Там, условно, ЦСКА или «Енисей». Всех нужно уважать. А прежде всего нужно уважать самих себя», – рассудил форвард.