Йовица Арсич: «На все 40 минут «Зенит» не хватило, и мы смогли воспользоваться их слабостями»

Йовица Арсич порадовался домашней победе над «Зенитом».

«Енисей» сенсационно обыграл один из топ-клубов Лиги ВТБ на своей площадке (83:78). Команда одержала первую победу в чемпионате над «Пари НН» туром ранее. «Енисей» справился с «Зенитом» во второй раз в своей истории.

«В первую очередь хочу поблагодарить наших болельщиков. Начало чемпионата получилось не самым удачным, но многие продолжали в нас верить, поддерживали и приходили на трибуны. Это придает нам силы работать дальше, и сейчас мы наконец видим результат.

У «Зенита» сегодня была неполная скамейка, но в составе много опытных игроков. Однако на все 40 минут их не хватило, и мы смогли воспользоваться их слабостями, чтобы добиться победы.

Пока мы далеки от той игры, которую я хочу видеть на площадке, но надеюсь, что сможем и дальше радовать наших поклонников», – заявил главный тренер красноярцев.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Cоцсети Единой лиги ВТБ
