1

Дилан Харпер (2-й пик драфта-2025) получил травму икроножной мышцы

Молодой защитник «Сперс» досрочно покинул площадку матча с «Санс».

Харпер, по всей видимости, травмировал икроножную мышцу при приземлении после неудачной попытки заблокировать бросок центрового «Финикса» Ника Ричардса во второй четверти.

Защитник поморщился от боли, пройдя к скамейке запасных. После замены новичок направился в раздевалку в сопровождении члена медицинского персонала «Сан-Антонио». После большого перерыва «Сперс» объявили, что Харпер не вернется в игру.

В матче с «Санс» защитник провел в общей сложности 11 минут и набрал 12 очков, реализовав 5 бросков из 8. До этой игры он занимал четвертое место в команде по набранным очкам (14,4 в среднем за игру), а также в пяти матчах делал в среднем 4,6 подбора, 2,4 передачи и 1,2 перехвата.

Встреча с «Финиксом» закончилась для «Сан-Антонио» первым поражением в сезоне – 118:130.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
