13

Шакил О′Нил: «Виктор Вембаньяма переопределяет то, что может делать «большой»

Легендарный центровой высоко оценил игру Вембаньямы.

«Сперс» здорово играют. Виктор Вембаньяма переопределяет то, что может делать «большой». Джокер [Никола Йокич] уже переопределил эту роль, но Вемби выводит это на другой уровень: ведение мяча с переводами под ногами, бросок с отшагиванием, он выглядит как Кевин Дюрэнт. Сейчас он играет в великолепный баскетбол, и я за него счастлив. Я счастлив за организацию «Сан-Антонио».

Я бы посоветовал Вембаньяме рассчитывать свои силы. Фил Джексон, и я не знаю, как он это делал, но в те три года, когда мы выигрывали подряд, он иногда подходил и говорил: «Эй, пропусти эти две игры. Мне нужно, чтобы ты отдохнул. Никаких вечеринок, никаких рэп-видео, никакой рекламы, просто отдых. Но когда ты вернешься, мне нужно, чтобы ты в среднем набирал 40». Фил проделал великую работу, управляя моим игровым временем, временем на восстановление после травм, а также он отлично следил за тем, чтобы мы держались подальше от «Юты». Я не знаю, как он это делал. У нас всегда были проблемы с «Ютой» до того, как он пришел», – сказал О′Нил.

«Сперс» впервые в своей истории начали сезон с 5 побед, в этих матчах Виктор Вембаньяма набирает в среднем 30,2 очка (56,3% с игры, 31,3% из-за дуги), 14,6 подбора, 3,4 передачи и 4,8 блок-шота.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал ESPN
logoВиктор Вембаньяма
logoФил Джексон
logoШакил О′Нил
logoНБА
logoСан-Антонио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пол Пирс: «Сперс» следует обменять Фокса на кого-то в переднюю линию. Возможно, Вучевич или Маркканен»
1 ноября, 06:10
Виктор Вембаньяма: «Никто из нас не доживет до дня, когда через меня будут забивать больше данков, чем я блокирую»
31 октября, 11:47
Данки Бэма Адебайо через Виктора Вембаньяму и Уэнделла Картера через Райана Колкбреннера стали лучшими моментами игрового дня НБА
31 октября, 10:52Видео
Главные новости
Кон Книппел обновил рекорд карьеры – 24 очка в матче с «Ютой»
43 минуты назадВидео
Остин Ривз о навесе на Бронни Джеймса: «Должно быть, я первый человек в истории НБА, кто сыграл аллей-уп и с отцом, и с сыном»
сегодня, 09:57
165 очков Луки Дончича – лучший показатель в истории «Лейкерс» в первых четырех матчах сезона
сегодня, 09:35
Джей Джей Редик объяснил, почему выпустил Бронни Джеймса в решающие моменты матча с «Майами»: «Он был очень хорош в опеке игрока с мячом»
сегодня, 09:11
У Виктора Вембаньямы 9+9+2 в игре против «Финикса», 4 из 14 с игры и 6 потерь
сегодня, 08:07
Шэй Гилджес-Александер набрал 30 очков в игре с «Пеликанс», «Оклахома» – единственная команда, идущая без поражений (7-0)
сегодня, 07:43Видео
Лука Дончич оформил трипл-дабл (29+11+10) в матче с «Майами»
сегодня, 07:07Видео
Джош Харт играет, несмотря на повреждение нерва в бросковой руке
сегодня, 06:52
НБА. 28 очков и 13 передач Букера помогли «Финиксу» нанести «Сан-Антонио» первое поражение в сезоне, трипл-дабл Дончича (29+11+10) позволил «Лейкерс» справиться с «Майами» и другие результаты
сегодня, 06:40
«Какого ### ты творишь?! Боже!!!» Джей Джей Редик пришел в ярость от игры Джексона Хэйса
сегодня, 06:26Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Портленда» Блэйк Уэсли получил травму стопы
сегодня, 08:49
Адриатическая лига. «Дубай» сыграет с «Партизаном», «Борац Чачак» примет ФМП
сегодня, 08:35
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Манису»
сегодня, 08:26
Джоэл Эмбиид выложил гифку с «непристойным» жестом судьи и тэгнул аккаунт НБА
сегодня, 07:25
Саша Обрадович: «Джаред Батлер – талант высокого уровня и будет важен для нас»
вчера, 21:10
ACB. 24 очка Луваву-Кабарро помогли «Басконии» обыграть «Тенерифе», «Мурсия» победила «Барселону» и другие результаты
вчера, 20:29
Торнике Шенгелия получил травму голеностопа в концовке матча против «Мурсии»
вчера, 20:24
Адриатическая лига. Рывок 13-0 в четвертой четверти позволил «Спартаку Суботица» обыграть «Црвену Звезду»
вчера, 20:04
Чемпионат Франции. «Монако» уверенно обыграл «Лимож», «Булазак» крупно проиграл «Парижу»
вчера, 20:00
Омер Юртсевен выбыл на три недели из-за травмы приводящей мышцы
вчера, 19:37