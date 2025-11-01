Шакил О′Нил: «Виктор Вембаньяма переопределяет то, что может делать «большой»

Легендарный центровой высоко оценил игру Вембаньямы.

«Сперс» здорово играют. Виктор Вембаньяма переопределяет то, что может делать «большой». Джокер [Никола Йокич] уже переопределил эту роль, но Вемби выводит это на другой уровень: ведение мяча с переводами под ногами, бросок с отшагиванием, он выглядит как Кевин Дюрэнт. Сейчас он играет в великолепный баскетбол, и я за него счастлив. Я счастлив за организацию «Сан-Антонио ».

Я бы посоветовал Вембаньяме рассчитывать свои силы. Фил Джексон , и я не знаю, как он это делал, но в те три года, когда мы выигрывали подряд, он иногда подходил и говорил: «Эй, пропусти эти две игры. Мне нужно, чтобы ты отдохнул. Никаких вечеринок, никаких рэп-видео, никакой рекламы, просто отдых. Но когда ты вернешься, мне нужно, чтобы ты в среднем набирал 40». Фил проделал великую работу, управляя моим игровым временем, временем на восстановление после травм, а также он отлично следил за тем, чтобы мы держались подальше от «Юты». Я не знаю, как он это делал. У нас всегда были проблемы с «Ютой» до того, как он пришел», – сказал О′Нил.

«Сперс» впервые в своей истории начали сезон с 5 побед, в этих матчах Виктор Вембаньяма набирает в среднем 30,2 очка (56,3% с игры, 31,3% из-за дуги), 14,6 подбора, 3,4 передачи и 4,8 блок-шота.