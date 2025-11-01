Пол Пирс: «Сперс» следует обменять Фокса на кого-то в переднюю линию. Возможно, Вучевич или Маркканен»

Пол Пирс призвал «Сан-Антонио» перестроить состав.

Чемпион НБА и эксперт считает, что усиление передней линии за счет обмена разыгрывающего Де’Аарона Фокса позволит разгрузить Виктора Вембаньяму и дать молодым защитникам команды возможность развиваться.

«Мне нравится игра молодого Дилана Харпера. Нравится игра молодого Девина Васселла. Сейчас им нужен кто-то такой, кто смог бы поддержать Вемби. Им хватает защитников. Считаю, что в обмене следует задействовать Фокса.

Я понимаю, что он способен им помочь, но он все же не на том этапе, когда должен сидеть в раздевалке и давать поиграть молодым. Он на своем пике. Этот человек должен играть по 35 минут за игру, и это будет идти в ущерб их молодежи», – считает Пирс .

Экс-форвард упомянул Николу Вучевича и Лаури Маркканена в качестве потенциальных целей «Сан-Антонио ».