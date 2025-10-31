2

Стив Керр: «Грегг Попович определенно был пионером в отношении распределения нагрузки»

Тренер «Уорриорс» признал, что Попович первым начал практиковать лоад-менеджмент.

«Грегг Попович определенно был пионером в отношении распределения нагрузки. Он тренировал команду, которая практически каждый год далеко заходила в плей-офф. И он понимал, какая нагрузка ложится на этих парней, по мере того как игра ускорялась. Так что я думаю, Поп определенно популяризировал идею отдыха и его преимуществ.

Специалисты советуют мне, когда наши игроки наиболее подвержены травмам. Я верю в это. Я верю в науку, и я верю в то, что нужно иметь здоровых игроков к плей-офф. И если это означает давать игрокам отдых по ходу сезона, то я только за, потому что именно это и важно, когда наступает время плей-офф. Я не думаю, что есть какие-то точные данные, которые могут предсказать каждую травму, но я действительно считаю, что есть закономерности, которые мы можем видеть, которые эксперты могут видеть и которые могут помочь нам пройти через сезон», – сказал Керр.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
logoГрегг Попович
logoСтив Керр
logoНБА
logoГолден Стэйт
logoСан-Антонио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сперс» вывесили баннер в честь Грегга Поповича перед первым домашним матчем сезона
26 октября, 18:04Фото
Грегг Попович присутствовал на разминке «Сан-Антонио» и наблюдал за Виктором Вембаньямой
6 октября, 17:42Видео
Стив Керр: «Каждый раз, когда мы ужинаем, Грегг Попович поднимает бокал и говорит: «За Тима Данкана»
15 августа, 09:06
Главные новости
«Лихорадочно пытался понять, что мы будем делать». Док Риверс сам в последний момент узнал, что Яннис Адетокумбо не будет играть против «Уорриорс»
9 минут назад
Виктор Вембаньяма: «Никто из нас не доживет до дня, когда через меня будут забивать больше данков, чем я блокирую»
43 минуты назад
Брэдли Бил готов вернуться на паркет в матче с «Новым Орлеаном»
сегодня, 11:15
Данки Бэма Адебайо через Виктора Вембаньяму и Уэнделла Картера через Райана Колкбреннера стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:52Видео
Джарретт Аллен сломал палец руки, участие в ближайшей игре под вопросом
сегодня, 09:57
«Да он даже не страшный». Егор Дёмин разгадал розыгрыш с пауком в коробке
сегодня, 09:05Видео
НБА. 27 очков и 18 подборов Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» впервые в истории клуба стартовать с 5-0, «Милуоки» победил «Голден Стэйт» благодаря 32 очкам Роллинза и другие результаты
сегодня, 08:15
«Црвена Звезда» посвятила Николе Топичу победу над «Маккаби»
сегодня, 08:14
«Реал» и «Барселона» склоняются к переходу в Лигу чемпионов в следующем сезоне (Gazzetta)
сегодня, 07:53
Майлз Тернер о треш-токе Халибертона: «Тайриз знает, что он защищен. Он не будет нести ту же самую чушь, если вы окажетесь посреди улицы»
сегодня, 07:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари НН» расстался с Шейном Гэтлингом
31 минуту назадФото
Леброн Джеймс анонсировал детскую книгу, посвященную Хэллоуину
сегодня, 09:38
Райан Роллинз прибыл на 32-очковую игру против «Голден Стэйт» в костюме Блэйда
сегодня, 09:21Фото
Адриатическая лига. «Мега» встретится с «Илирией»
сегодня, 08:53
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» примет «Нантер»
сегодня, 08:47
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» встретится с «Тофашем»
сегодня, 08:40
Евролига. «Хапоэль» сыграет с «Олимпиакосом», «Монако» примет «Панатинаикос» и другие матчи
сегодня, 08:32
Стефен Карри случайно попал мячом по голове Дрэймонду Грину, форварду потребовалась замена
сегодня, 07:37Видео
Адриатическая лига. «Студентски центар» обыграл КРКА
вчера, 20:59
Владислав Коновалов о матче с МБА-МАИ: «Это лучшая реклама российского баскетбола!»
вчера, 19:19