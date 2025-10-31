Стив Керр: «Грегг Попович определенно был пионером в отношении распределения нагрузки»

Тренер «Уорриорс» признал, что Попович первым начал практиковать лоад-менеджмент.

«Грегг Попович определенно был пионером в отношении распределения нагрузки. Он тренировал команду, которая практически каждый год далеко заходила в плей-офф. И он понимал, какая нагрузка ложится на этих парней, по мере того как игра ускорялась. Так что я думаю, Поп определенно популяризировал идею отдыха и его преимуществ.

Специалисты советуют мне, когда наши игроки наиболее подвержены травмам. Я верю в это. Я верю в науку, и я верю в то, что нужно иметь здоровых игроков к плей-офф. И если это означает давать игрокам отдых по ходу сезона, то я только за, потому что именно это и важно, когда наступает время плей-офф. Я не думаю, что есть какие-то точные данные, которые могут предсказать каждую травму, но я действительно считаю, что есть закономерности, которые мы можем видеть, которые эксперты могут видеть и которые могут помочь нам пройти через сезон», – сказал Керр .