  • Джейсон Кидд: «Купер Флэгг играет разыгрывающего, чтобы научиться справляться с давлением, которое приходит в апреле»
Джейсон Кидд: «Купер Флэгг играет разыгрывающего, чтобы научиться справляться с давлением, которое приходит в апреле»

Джейсон Кидд объяснил, почему Купер Флэгг играет на позиции разыгрывающего.

«Есть несколько причин, по которым он играет на позиции разыгрывающего. Первая – это состояние здоровья нашей команды... Другая часть заключается в том, чтобы уметь обращаться с мячом и справляться с давлением, когда приходит апрель, и ты играешь за что-то большее», – заявил главный тренер «Далласа».

В первых шести матчах своего дебютного сезона Купер Флэгг в среднем набирал 13,8 очка, делал 6,5 подборов и отдавал 3 передачи за 32 минуты на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Майка Кертиса в соцсети X
